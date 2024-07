Devolver enthüllt Forestrike

Die japanischen Meisterentwickler Skeleton Crew und ihre Lehrlinge Devolver Digital haben "Forestrike" für PC enthüllt, ein taktisches Kung-Fu-Spiel, bei dem Wiederholungen der Schlüssel zum Erfolg sind.

Als Kampfkünstler Yu begibt man sich auf eine Reise quer durch das Land, um den Kaiser vom Einfluss eines bösen Admirals zu befreien. Indem man die Techniken eines von fünf einzigartigen Meistern übernimmt, stellt jeder Kampf ein Rätsel dar, das sowohl mit Verstand als auch mit den eigenen Fäusten gelöst werden muss.

Yu begegnet auf seinem Weg in die Hauptstadt vielen Gegnern und ist immer in der Unterzahl - aber er hat eine Geheimwaffe: die Vorhersehung, eine meditative Technik, die es ihm erlaubt, Kämpfe immer und immer wieder mental wahrzunehmen. Und zwar so lange, bis er eine Bewegungsabfolge findet, die es ihm ermöglicht, die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg zu seinen Gunsten kippen zu lassen.

Sobald er soweit ist, muss unser Held in einer Realität kämpfen, wo eine Niederlage immer bedeutet, dass alles von vorne beginnt - aber der Fortschritt gleichzeitig permanent ist. Wenn er gewinnt, heisst das nicht, dass er aus jeder Begegnung unbeschadet hervorgeht - aber je weiter er reist, desto stärker wird er.

"Forestrike" ist die neueste Kreation von Skeleton Crew, dem Team hinter Olija aus dem Jahr 2021, das ebenfalls von Devolver veröffentlicht wurde. Es setzt den einzigartigen künstlerischen Stil, die Kämpfe und die auf Fantasy basierende Erzählweise des Studios gekonnt fort.

Das Spiel soll 2025 auf den Markt kommen, aber glückliche BitSummit-Teilnehmer haben bereits an diesem Wochenende die Chance, eine frühe Demo des Spiels zu testen.