Forever Ago hat ein Veröffentlichungsdatum

Third Shift hat einen neuen Trailer für "Forever Ago" enthüllt, ein Singleplayer-Roadtrip-Abenteuer aus der Third-Person-Perspektive, das eine Geschichte über Erlösung erzählt.

In "Forever Ago" schlüpft ihr in die Rolle von Alfred, während er die Folgen einer Tragödie in seinem Leben bewältigt. Angetrieben von seinem Minivan und ausgestattet mit einer Sofortbildkamera begibt er sich auf eine Reise nach Norden, auf der Suche nach neuen Abenteuern und Erlösung.

Auf dem Weg wird Alfred schöne Umgebungen erkunden und faszinierende neue Menschen treffen, während er schöne und einzigartige Orte besucht, von ruhigen Waldwegen über Wüsten bis hin zu Bergen. Dabei untersucht er Objekte, die ihm helfen, seine Umgebung und die Menschen, die vor ihm da waren, zu verstehen. Er sammelt neue Erinnerungen und hält sie mit seiner Sofortbildkamera fest, mit der er seine Reise dokumentiert und kleine Umgebungsrätsel löst.

Mit einem Original-Soundtrack von Clark Aboud (Slay the Spire) ist Forever Ago eine emotionale Erkundung von Liebe, Verlust und Erlösung.

"Forever Ago" erscheint am 8. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.