Forever Skies für PS5 terminiert

Far From Home hat die PS5-Umsetzung von "Forever Skies" terminiert. So müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis April gedulden.

Konkret ist "Forever Skies" ab 14. April auch für die aktuellste Sony-Konsole erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht und stimmt uns fast zwei Minuten lang auf das Spiel ein.

Bei "Forever Skies" handelt es sich um ein Action-Survival-Spiel aus der Ego-Perspektive. Wir kehren darin auf die durch eine Umweltkatastrophe zerstörte Erde zurück, reparieren und erweitern unser Luftschiff, das wir fliegen. Wir sammeln Rohstoffe, stellen uns den Gefahren der Oberfläche und suchen Viren, um ein Heilmittel zu entwickeln.

"Forever Skies" startete bereits am 22. Juni 2023 auf dem PC in den Early Access.