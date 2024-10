Forever Skies verschoben

Entwickler Far From Home gibt bekannt, dass "Forever Skies" leider nicht mehr, wie ursprünglich geplant, in diesem Jahr erscheinen wird. Ein neues Releasefenster nennt man aber gleichzeitig auch.

So soll "Forever Skies" jetzt irgendwann Anfang 2025 für PS5 und den PC veröffentlicht werden. In einer Begründung erklärt man, dass schlicht noch mehr Zeit für Feintuning benötigt wird. Auf dem PC ist der Titel ja bereits im Early Access verfügbar.

Bei "Forever Skies" handelt es sich um ein Action-Survival-Spiel aus der Ego-Perspektive. Wir kehren darin auf die durch eine Umweltkatastrophe zerstörte Erde zurück, reparieren und erweitern unser Luftschiff, das wir fliegen. Wir sammeln Rohstoffe, stellen uns den Gefahren der Oberfläche und suchen Viren, um ein Heilmittel zu entwickeln.

"Forever Skies" war im Januar 2022 angekündigt worden.