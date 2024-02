Forever Skies: Konsolenfassung exklusiv für PS5

Entwickler Far From Home gibt bekannt, dass auch eine Konsolenfassung von "Forever Skies" exklusiv für PS5 erscheinen wird. Ursprünglich war auch eine Version für Microsofts Xbox Series X in Aussicht gestellt gewesen. Ein neuer Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Bei "Forever Skies" handelt es sich um ein Action-Survival-Spiel aus der Ego-Perspektive. Wir kehren darin auf die durch eine Umweltkatastrophe zerstörte Erde zurück, reparieren und erweitern unser Luftschiff, das wir fliegen. Wir sammeln Rohstoffe, stellen uns den Gefahren der Oberfläche und suchen Viren, um ein Heilmittel zu entwickeln.

"Forever Skies" war im Januar 2022 angekündigt worden. Eine PC-Fassung befindet sich bereits im Early Access. Die Vollversion soll dann im weiteren Jahresverlauf simultan für PS5 und PC erscheinen.