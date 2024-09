Forgive Me Father 2 bekommt bald ein zweites Content-Update

Fulqrum Publishing und der polnische Entwickler Byte Barrel haben das zweite Content-Update für "Forgive Me Father 2" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir darauf auch gar nicht warten.

Demnach ist das zweite Content-Update für "Forgive Me Father 2" ab 16. September verfügbar. Es ergänzt unter anderem zwei Maps, zwei Gegner, Skills und frische Waffen. Kurze Videos stimmen uns jetzt schonmal darauf ein.

In "Forgive Me Father 2" begeben wir uns auf eine Reise in die dunkelsten Albträume, um unseren Verstand wiederherzustellen. Wir schlagen uns durch Horden von besessenen Gegnern, schalten ein Arsenal tödlicher Waffen und unheimlicher Fähigkeiten frei und machen uns bereit für noch mehr Lovecraft'schen Wahnsinn in dieser actiongeladenen Ego-Shooter-Fortsetzung.

"Forgive Me Father 2" startete am 19. Oktober 2023 auf dem PC in den Early Access.