Gameplay aus Forgive Me Father 2

Bereits nächste Woche ist "Forgive Me Father 2" im Early Access verfügbar. Um uns gebührend darauf einzustimmen haben Fulqrum Publishing und der polnische Entwickler Byte Barrel jetzt Gameplay daraus veröffentlicht.

Hier bekommen wir über zehn Minuten lang gezeigt, was "Forgive Me Father 2" spielerisch ausmacht. Dabei bleiben vor allem der seinerzeit durch "XIII" salonfähig gemachte Cel-Shading-Look und die Horror-Elemente des Ego-Shooters in Erinnerung. Unter dem berühmten Strich sollte uns hier also ein würdiger Nachfolger erwarten.

"Forgive Me Father 2" startet am 19. Oktober auf dem PC in den Early Access. Weitere Portierungen sind offenbar nicht geplant. Eine spielbare Demo, welche die ersten zwei Levels umfasst, ist schon jetzt verfügbar.