Forgive Me Father 2 auch für Switch

Fulqrum Publishing und Entwickler Byte Barrel kündigen eine Switch-Umsetzung von "Forgive Me Father 2" an. Bis zu deren Release dauert es auch gar nicht mehr lange.

Demnach ist "Forgive Me Father 2" schon ab 22. Januar für Nintendos erste Hybridkonsole erhältlich. Da über technische oder inhaltliche Unterschiede zu den anderen Versionen gesagt wird, vermuten wir, dass hier eine originalgetreue Portierung auf uns zukommt.

Dank eines Trailers können wir uns auch ein Bild von "Forgive Me Father 2" für Switch machen. Darin zeigt man uns 32 Sekunden lang hauptsächlich Gameplay aus dem Ego-Shooter mit dem markanten Look.

"Forgive Me Father 2" erschien am 24. Oktober 2024 für den PC. Portierungen für PS5 und Xbox Series X folgten am 23. September 2025.