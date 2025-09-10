Forgive Me Father 2: Termin für die Konsolenumsetzungen

Bereits im April haben Fulqrum Publishing und Byte Barrel Konsolenfassungen von "Forgive Me Father 2" in Aussicht gestellt. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür und dieser liegt erfreulicherweise in gar nicht so weiter Ferne.

Demnach ist "Forgive Me Father 2" schon ab 23. September auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin werden wir 31 Sekunden lang mit flotten Gameplay-Sequenzen und der dazu passenden Musik auf den Shooter eingestimmt.

Zudem wird "Forgive Me Father 2" auch noch für Switch erscheinen. Bezüglich eines Releasetermins wird hier bislang jedoch nur vage von einem späteren Zeitpunkt gesprochen. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

"Forgive Me Father 2" ist bereits seit dem 24. Oktober 2024 für den PC erhältlich.