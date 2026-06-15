Forgotlings auch für Konsole

Publisher Hitcents und Entwickler Throughline Games stellen "Forgotlings" auch für die Konsolenwelt in Aussicht. Auf die Veröffentlichung der Portierungen müssen wir gar nicht lange warten.

Demnach wird "Forgotlings" schon ab 18. Juni, also diesen Donnerstag, auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den Versionen scheinen nicht zu bestehen. Umsetzungen für weitere Konsolen, etwa für Switch 2, sind offenbar ebenfalls nicht angedacht.

Einen neuen Release Date Trailer zu den Konsolenfassungen von "Forgotlings" bekommen wir dagegen schon jetzt gezeigt. Darin bietet man über eineinhalb Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay.

"Forgotlings" erschien bereits am 17. Februar für den PC.