Forgotten Fragments hat einen Erscheinungstermin

Assemble Entertainment und das Indie-Studio Binary Phoenix aus Barcelona haben einen Releasetermin für "Forgotten Fragments" verkündet. Demnach ist es tatsächlich schon in der nächsten Woche soweit.

Konkret ist "Forgotten Fragments" ab 24. September erhältlich. Als Plattformen wird der PC angegeben. Über Umsetzungen für die Konsolenwelt ist noch nichts bekannt, aber generell sollte das nicht unmöglich sein.

Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser zeigt uns 37 Sekunden lang in flotten Sequenzen, was der Puzzle-Plattformer zu bieten hat. Die musikalische Untermalung ist dabei ebenfalls nicht zu verachten.

Mit mehr als 120 handgefertigten Levels, detailverliebter Pixel-Art und innovativen Puzzle-Mechaniken lädt uns "Forgotten Fragments" dazu ein, in die Rolle von Enid, Ryder und Dayen zu schlüpfen. Gemeinsam stellen sich die drei Helden darin den Herausforderungen einer zerbrochenen Welt, lösen knifflige Umgebungsrätsel mit magischen Energiesphären und treten in fordernden Bosskämpfen gegen übergrosse Widersacher an.