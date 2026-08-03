Forgotten Station für den PC angekündigt

Entwickler und Publisher Resonant Gap stellt uns heute "Forgotten Station" für den PC vor. Nähere Informationen dazu bekommen wir auch verraten.

Bei "Forgotten Station" handelt es sich um ein Erzählspiel, bei dem wir durch fortschreitendes Erfassen vorankommen. Wir reisen darin mit dem Zug, um einer Zeitschleife zu entkommen. Neugier und Beobachtungsgabe werden dabei in einer rätselhaften Welt voller Charaktere und wahrer menschlicher Geschichten auf die Probe gestellt.

Einen ersten Trailer zu "Forgotten Station" gibt es ebenfalls zu sehen. Darin zeigt man fast eine Minute lang die Spielwelt und erklärt das Gameplay-Grundgerüst.

"Forgotten Station" erscheint noch in diesem Jahr. Eine spielbare Demo ist bereits jetzt verfügbar.