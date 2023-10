Fortnite bringt Alan Wake ins Spiel

Fortnite's jährliches Halloween-Spektakel kehrt zurück und bringt einige bekannte Figuren mit sich – darunter Alan Wake und Michael Myers.

Das Action-Adventure "Alan Wake 2" von Remedy Entertainment erscheint am 27. Oktober für PS5, Xbox Serie X/S und PC. Zuvor gibt sich die Hauptfigur aber in Epics populärem Battle-Royal-Shooter Fortnite die Ehre. Alan Wake wird im Rahmen des diesjährigen Halloween-Events in Fortnite als Skin erhältlich sein.

Ebenfalls mit von der Partie: Jack Skellington aus Tim Burtons „The Nightmare Before Christmas“ und Horror-Ikone Michael Myers aus der "Halloween"-Filmreihe. Das Event bietet ausserdem neue Waffen im Halloween-Stil und die Rückkehr des beliebten Horde-Rush-Modus, in dem die Spieler als Squad gegen Wellen von Würfelmonstern kämpfen. Fortnite setzt zudem seine saisonale Questreihe fort, in der der Vampir-Mobboss Kado Thorne die Kontrolle über Teile der Insel übernimmt.

Fortnite's Halloween Event "Fortnitemares" startet am 10. Oktober 2023 um 15 Uhr.