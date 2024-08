Fall Guys erobert Fortnite

"Fall Guys" wird Teil des "Fortnite"-Ökosystems mit einem fliegenden Hindernisparcours in Battle Royale, sechs von Mediatonic erstellten "Fall Guys"-Inseln und der Möglichkeit für "Fortnite"-Creator, neue "Fall Guys"-Inseln zu veröffentlichen!

Wo sollen wir hinfallen?

Ein unglaublicher Hindernisparcours wirft seinen gewaltigen Schatten auf die "Fortnite"-Insel. Um den Hindernisparcours zu erreichen, müsst ihr eine der vielen Bohnengötzen finden, die in den Classy Courts versteckt sind. Und wenn wir versteckt sagen, meinen wir: nicht zu übersehen. Sie sind gross. Sie glänzen. Sie sind sehr ... bohnig.

Vollführt Aktionen wie Rennen, Klettern, Tauchen, Abprallen und mehr, um „Wo sollen wir hinfallen?“-Aufträge abzuschliessen und Gegenstände für euren Spind einzuheimsen! Pro Battle Royale-Match habt ihr drei Versuche, um eure Bestzeit zu erzielen, aber ihr könnt den Parcours nur einmal pro Match abschliessen. Wenn ihr den Parcours innerhalb von 120 Sekunden abschliesst, erhaltet ihr als Belohnung Gameplay-Beute, die euch im weiteren Match nützlich sein könnte.

Fall Guys Inseln

Spielt drei neue "Fall Guys"-Inseln, die von Mediatonic Labs gebaut wurden - Falling Up, Tumble Towers und Blunderdome Blast - und drei, die in Zusammenarbeit mit Studio 568 und Spiral House entstanden sind - Hex-A-Gone Unlimited, Bean Circuit und Pegwin Pickup. Diese Inseln befinden sich jetzt in der "Fall Guys"-Reihe in Discover.

"Fortnite"-Creator können jetzt auch "Fall Guys"-Inseln in "Fortnite" veröffentlichen. Die Tools wurden am 23. Juli in UEFN und Creative freigeschaltet, und Inseln, die mit der "Fall Guys"-Vorlage erstellt und veröffentlicht wurden, können sich für die Platzierung in der "Fall Guys"-Reihe in Discover qualifizieren.

Bean Bod

Während des Hindernisparcours verwandelt sich das ausgerüstete "Fortnite"-Outfit in eine "Fall Guys"-Bohne! Das Aussehen dieser Bohne hängt von dem Outfit ab, das ihr tragt. Es gibt bohnbastische Versionen der beliebtesten "Fortnite"-Outfits, darunter Farbenbomber, Fischstäbchen und Jonesy der Zweite. Eure Fall Guys-Bohne verwandelt sich wieder in ihre "Fortnite"-Version, sobald ihr zur Insel zurückkehrt! Aber Achtung: Wenn euer ausgerüstetes Outfit keinen originalen "Fortnite"-Charakter darstellt, verwandelt ihr euch einfach in die "Standardbohne".