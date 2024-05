Fallout-Inhalte für Fortnite angekündigt

Seit dem Release von “Fortnite” vor rund sieben Jahren hat es zahlreiche Kollaborationen mit unterschiedlichen Franchisen gegeben. Die nächste Zusammenarbeit zeichnete sich aufgrund des kürzlichen Erfolges der Amazon Prime-Serie bereits ab und war auch als Wunsch der “Fortnite”-Community laut zu hören. Nun gibt es eine offizielle Bestätigung: “Fallout”-Inhalte werden ihren Weg in den beliebten Koop-Survival-Shooter finden:

Mehr als die Tatsache, dass das düstere, aber humorvolle postapokalyptische Franchise bald den bunten Shooter gestalten wird, wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Als Teaser-Bild sehen wir einen Anhänger der 'Brotherhood of Steel' mit einer Powerrüstung. Auch zu sehen ist eine Art Fabrik, was auf ein neues ‘Point of Interest’ hindeutet, das in dem entsprechenden Update dem Spiel hinzugefügt werden könnte.