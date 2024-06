Fortnite x Fluch der Karibik

Demnächst wird es auch ein Crossover von "Fortnite" und "Fluch der Karibik" geben. Nachdem Dataminer diesbezüglich bereits auf Inhalte gestossen waren, hat Epic jetzt noch einen konkreten Start-Termin dafür genannt.

So werden ab 19. Juli auch Inhalte von "Fluch der Karibik" in "Fortnite" vorzufinden sein. In diesem Zusammenhang können wir uns etwa auf ein Item mit Piraten-Thematik freuen. Dieses hört auf den eindeutig zweideutigen Namen "Ship in the Bottle". Ein Emote von Jack Sparrow wird ebenfalls geboten. Wer alle Inhalte gebündelt erwerben will, kann natürlich auch gleich zum entsprechenden Event Pass greifen.

Bis das neue Crossover startet, können wir uns ja ausgiebig in "Fortnite Reload" austoben. Wir haben bereits an dieser Stelle ausführlich über den neuen Modus berichtet.

"Fortnite" kann auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und dem PC gespielt werden.