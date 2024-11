Fortnite Gundam Requiem für Vengeance Red vs Blue

Bandai Namco Entertainment Europe und Look North World geben bekannt, dass das kompetitive und teambasierte Spiel "Gundam Requiem für Vengeance Red vs Blue" über Unreal Engine ab sofort weltweit auf allen Plattformen in "Fortnite" verfügbar ist. Look North World ist ein UGC-Spielestudio und Publisher unter der Leitung von Alexander Seropian, dem Gründer von Bungie.

Inspiriert von der neuen Netflix-Animationsserie "Gundam: Requiem for Vengeance" ermöglicht "Gundam Requiem für Vengeance Red vs Blue" bis zu 20 Spielenden, sich der Fraktion Zeon oder den Earth Federation Forces anzuschliessen und gegeneinander anzutreten. Zu Beginn eines Matches wählen die Teilnehmenden ihr Schlachtfeld und begeben sich in ihre jeweiligen Basen, um sich mit dem Arsenal ihrer Wahl auszurüsten. Das Hauptziel besteht darin, in taktischen Kämpfen insgesamt 200 Einheiten MS Reactor Power zu sammeln und damit den charakteristischen Mobile Suit der eigenen Fraktion zu aktivieren – wie etwa den Gundam EX oder den ZAKU II (Unidentified Type) Solari. Jeder Fraktion wird ein Cache des Rohstoffs in der Nähe ihrer Basis zugewiesen, während weitere Caches über das Spielfeld verteilt sind und durch strategische Zusammenarbeit erbeutet werden müssen.

Zusätzlich können Spielende in den globalen Ranglisten aufsteigen und haben die Möglichkeit, V-Bucks und Gunpla-Modellbausätze aus Gundam: Requiem for Vengeance zu gewinnen.

"Gundam Requiem für Vengeance Red vs Blue" ist ab sofort über diesen Fortnite Creative Island-Code spielbar: 7089-7797-5952