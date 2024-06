Metallica-Auftritt in Fortnite

Mit der Band Metallica hat es jetzt die nächste Musikgruppe in die Welt von "Fortnite" geschafft. Ein sehenswerter Trailer stimmt uns schonmal darauf ein.

Demnach wird Metallica zunächst einmal als Headliner der nächsten Fortnite Festival Season fungieren. Alle vier Bandmitglieder sind zudem als Skins verfügbar. Ausserdem bietet der neue Modus Battle Stage ab heute einen neuen Weg ein Festival in Angriff zu nehmen. Das Highlight dürfte aber ein Musikkonzert in "Fortnite" sein, an dem die Band selbstverständlich ebenfalls teilnimmt. Dieses findet am 22. und 23. Juni statt. Die Strecke "Rocket Racing" und ein Auto im Metallica-Stil runden die neuen Inhalte ab.

"Fortnite" kann auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und dem PC gespielt werden.