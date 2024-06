Neue Karte. Neuer Modus. Willkommen in "Fortnite Reload", einem actiongeladenen Battle Royale-Modus für euch und euer Team mit bekannten Waffen, bekannten Schauplätzen und dem vertrauten Spielgefühl. Reload ist ab sofort verfügbar!

In "Fortnite Reload" erhalten Teammitglieder Neustarts, solange noch ein Mitglied des Teams übrig ist. Reload ist ein 40-Spieler-Erlebnis auf einer kompakteren Karte mit vertrauten Orten wie zum Beispiel Tilted Towers und Retail Row. Der Sturm bewegt sich in "Fortnite Reload" schneller und ein kompletter Team-Wipe bedeutet Game Over.

So funktioniert’s