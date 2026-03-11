Fortnite: Save the World kostenlos für Switch 2

Epic Games hat angekündigt, dass „Fortnite: Save the World“ künftig kostenlos spielbar sein wird – und erstmals auch auf der Nintendo Switch 2 erscheint. Der Start der Free-to-Play-Version ist für den 16. April 2026 geplant.

Bei „Save the World“ handelt es sich um den ursprünglichen PvE-Modus von „Fortnite“. Spieler bauen Basen, stellen Ausrüstung her und verteidigen sich gemeinsam gegen Horden von Monstern. Der Koop-Modus erschien ursprünglich bereits 2017 und war lange Zeit nur als kostenpflichtiger Teil des Spiels verfügbar.

Mit der Free-to-Play-Umstellung öffnet Epic den Modus nun für alle Plattformen, darunter PC, PlayStation, Xbox und erstmals auch die Nintendo Switch 2. Auf der ursprünglichen Switch wird „Save the World“ allerdings weiterhin nicht verfügbar sein. Auch Smartphones und Tablets bleiben aussen vor.

Begleitend zum Launch hat Epic zudem eine Community-Aktion gestartet. Spieler können sich vorab registrieren, um gemeinsam bestimmte Meilensteine zu erreichen. Werden genug Teilnehmer erreicht, schaltet die Community verschiedene Belohnungen frei – darunter Banner, Sprays und einen exklusiven Helden für „Save the World“.