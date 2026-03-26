Fortnite: Vorsichtiger Blick in die Zukunft

Gameplay Producer Robby Williams hat jetzt einen vorsichtigen Blick in die Zukunft von "Fortnite" gewagt. Dabei machte er aber auch klar, dass diese bisher nur sehr schwer abzuschätzen ist.

So erklärt Williams, dass man nun grundsätzlich vor dem Problem stünde, dieselbe Menge an Arbeiten an "Fortnite" ab jetzt mit einem deutlich kleineren Team vornehmen zu müssen. Man habe nämlich prominente Namen, wie etwa Design Director Christopher Pope, Principal Engineer Evan Kinney oder Lead Writer Nik Blahunka verloren und müsse somit erstmal sehen, wie man damit umgehe. Richtung Jahresende sollte die weitere Zukunft von Epic (und damit auch die von "Fortnite") jedoch klarer werden. Die Spieler sollten jetzt bitte erstmal Ruhe bewahren und abwarten.

Erst vorgestern wurde bekannt, dass Epic Games über 1.000 Angestellte entlassen hat. Hauptgrund dafür war nachlassendes Interesse an "Fortnite". Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Fortnite" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.