Forward to the Sky auch für PS4 & PS5

Cosen und Animu Game haben "Forward to the Sky" auch für PS4 und PS5 in Aussicht gestellt. Einen konkreten Releasetermin für die Umsetzungen gibt es auch schon.

Demnach wird "Forward to the Sky" am 9. Juli auch für die beiden aktuellsten Sony-Konsolen veröffentlicht. Über eventuelle Unterschiede zu den anderen Versionen wurde nichts gesagt. Dasselbe gilt für weitere Umsetzungen des Action-Adventures, etwa für Xbox Series X oder Switch 2.

Bereits jetzt wird uns aber schonmal ein Trailer zu den PlayStation-Umsetzungen von "Forward to the Sky" gezeigt. Dieser bietet über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay.

"Forward to the Sky" erschien bereits am 30. Januar 2015 für den PC. Die Switch-Version folgte am 25. Februar 2021.