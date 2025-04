Forza Horizon 5: Downloadumfang der PS5-Umsetzung

Ende des Monats erscheint "Forza Horizon 5" bekanntlich auch für die PS5. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir für den Download auf der Sony-Konsole reservieren bzw. freischaufeln müssen.

Die genauen Zahlen hat hier PlayStation Game Size für uns parat. Demnach belegt "Forza Horizon 5" auf der PS5 exakt 131,922 GB, ist also ein verhältnismässig dicker Brocken geworden.

In "Forza Horizon 5" erwartet uns das ultimative Horizon-Abenteuer. Wir begeben uns darin nämlich auf Expeditionen durch eine lebendige Open-World aus mexikanischen Landschaften, welche nie stillsteht, und erleben grenzenlose Fahr-Action in Hunderten der weltberühmtesten Autos.

"Forza Horizon 5" erschien am 9. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die PS5-Portierung folgt am 29. April.