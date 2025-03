Playground Games hat jetzt erklärt, dass "Forza Horizon 5" nur digital für PS5 veröffentlicht wird. Eine Disc-Fassung der Open-World-Raserei sei für die Sony-Konsole nicht geplant.

Eine Begründung für diese Massnahme gab man nicht. Für die Xbox-Konsolen ist "Forza Horizon 5" dagegen seit dem Launch auch auf Disc verfügbar.

In "Forza Horizon 5" erwartet uns das ultimative Horizon-Abenteuer. Wir begeben uns darin nämlich auf Expeditionen durch eine lebendige Open-World aus mexikanischen Landschaften, welche nie stillsteht, und erleben grenzenlose Fahr-Action in Hunderten der weltberühmtesten Autos.

"Forza Horizon 5" erschien am 9. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die PS5-Portierung folgt am 29. April.