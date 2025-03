Forza Horizon 5 für PS5 erfordert Microsoft-Konto

Dem offiziellen FAQ von "Forza Horizon 5" ist eine interessante Info zu dessen PS5-Umsetzung zu entnehmen. Zu deren Nutzung ist nämlich ein Microsoft-Konto nötig.

Dieser Schritt ist notwendig, um auf die Online-Dienste von "Forza Horizon 5" zugreifen zu können. Die Verknüpfung zwischen Microsoft- und PSN-Konto ist dabei dauerhaft und wird für jeden Titel separat vorgenommen. Wir können die Verbindung zwischen beiden Konten zwar aufheben, aber nur mit demselben Microsoft-Konto erneut wieder herstellen. Ein Wechsel zu einem anderen Microsoft-Konto ist dagegen nicht möglich.

In "Forza Horizon 5" erwartet uns das ultimative Horizon-Abenteuer. Wir begeben uns darin nämlich auf Expeditionen durch eine lebendige Open-World aus mexikanischen Landschaften, welche nie stillsteht, und erleben grenzenlose Fahr-Action in Hunderten der weltberühmtesten Autos.

"Forza Horizon 5" erschien am 9. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die PS5-Portierung folgt am 29. April.