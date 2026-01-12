Mega-Erfolg für Microsoft auf der PlayStation

Schon seit einiger Zeit verfolgt Microsoft die Strategie, vormals Xbox-exklusive Videospiele auch für die Konsolen anderer Hersteller zu veröffentlichen. Hierzu zählt das Rennspiel "Forza Horizon 5", das vor allem auf der PlayStation 5 grosse Erfolge erzielen konnte.

Wie die Kollegen von GameSpot berichten, soll sich "Forza Horizon 5" mittlerweile über fünf Millionen Mal auf der PlayStation 5 verkauft haben, was im Umkehrschluss einem Umsatz von rund 300 Millionen US-Dollar entspricht. Wie Alinea-Mitarbeiter Rhys Elliot erklärte, sei gerade dieser Erfolg ein Paradebeispiel dafür, dass Microsoft auch in Zukunft weitere hauseigene Spiele auf andere Plattformen portieren möchte und wird.

Unter anderem dürfen sich Fans von "Gears of War" schon bald auf die Veröffentlichung der Serie auf Sonys PlayStation 5 freuen, während mit Sicherheit weitere Spiele in der Fremdkonsolen-Pipeline nur auf ihre Ankündigung oder Veröffentlichung warten.