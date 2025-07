Forza Horizon 5: PS5-Version ein grosser Erfolg

Die Analystenfirma Alinea Analytics hat jetzt Zahlen zur PS5-Umsetzung von "Forza Horizon 5" vorgelegt. Diese untermauern einen grossen kommerziellen Erfolg auf der Sony-Konsole.

Demnach konnten bereits mehr als drei Millionen Einheiten von "Forza Horizon 5" für PS5 verkauft werden - und das, obwohl die Portierung erst seit Ende April verfügbar ist. Zum Vergleich: Das schon deutlich länger erhältliche "Astro Bot" wird diese Marke erst in Kürze erreichen. Damit ist die Open-World-Raserei gleichzeitig der bislang kommerziell erfolgreichste PS5-Titel des Jahres.

In "Forza Horizon 5" erwartet uns das ultimative Horizon-Abenteuer. Wir begeben uns darin nämlich auf Expeditionen durch eine lebendige Open-World aus mexikanischen Landschaften, welche nie stillsteht, und erleben grenzenlose Fahr-Action in Hunderten der weltberühmtesten Autos.

"Forza Horizon 5" erschien am 9. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die PS5-Portierung folgte am 29. April.