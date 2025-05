Weiteres Update für Forza Horizon 5 verfügbar

Playground Games schraubt weiter an seinem "Forza Horizon 5". Jetzt wurde ein neues Update für die Open-World-Raserei veröffentlicht.

Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich durch das jüngste Update bei "Forza Horizon 5" ändert. Demnach werden erneut zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen an dem Spiel vorgenommen. Wenig überraschend, betreffen diese meist die unlängst veröffentlichte PS5-Version. Sämtliche Informationen dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

In "Forza Horizon 5" erwartet uns das ultimative Horizon-Abenteuer. Wir begeben uns darin nämlich auf Expeditionen durch eine lebendige Open-World aus mexikanischen Landschaften, welche nie stillsteht, und erleben grenzenlose Fahr-Action in Hunderten der weltberühmtesten Autos.

"Forza Horizon 5" erschien am 9. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die PS5-Portierung folgte am 29. April.