Forza Horizon 6 mit Cross-Save & Cross-Play

Playground Games hat jetzt offiziell bestätigt, dass "Forza Horizon 6" über Cross-Save und Cross-Play verfügen wird. Dies ist ein Novum in der Reihe.

Folglich wird es in "Forza Horizon 6" erstmals möglich sein, dass wir unseren erzielten Fortschritt systemübergreifend mitnehmen. Besagte Features werden übrigens für sämtliche Systeme verfügbar sein. Unklar ist noch, ob dies bereits zum Launch der Fall sein wird, aber davon dürfte auszugehen sein.

Beim diesjährigen Developer Direct im Januar war erstes Gameplay aus "Forza Horizon 6" gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Forza Horizon 6" erscheint am 19. Mai für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.