Forza Horizon 6: Frische Informationen

Playground Games hat neue Informationen zu "Forza Horizon 6" verraten. Diese betreffen die Spielstile, die Ranglisten oder das Link Skill System.

Aber ganz von vorne: "Forza Horizon 6" bietet natürlich erneut eine offene Spielwelt, die unterschiedliche Fahrstile unterstützt. Von kampagnenbasierten Fortschritten über entspanntes Erkunden bis hin zur Gestaltung von Anwesen und Garagen ist dabei alles möglich. Das Festival kehrt mit einer klaren Progression zurück, ergänzt durch neue Modi wie etwa Time Attack, Drag Meets und das Link Skill System, welches kooperatives Spielen fördert, ohne direkte Abstimmung zu erfordern.

Wir entdecken zudem im Open World-Bereich nachträglich modifizierte Fahrzeuge und werden für natürliche Aktionen belohnt, während wir simultan Anreize erhalten, zu erkunden, Rennen zu fahren und soziale Interaktionen einzugehen. Wöchentliche Ranglisten-Resets fördern den Wettbewerb innerhalb der Community und bieten fortlaufend neue Herausforderungen.

"Forza Horizon 6" erscheint am 19. Mai für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.