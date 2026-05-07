Details zur PC-Fassung von Forza Horizon 6

Kurz vor dem Release von "Forza Horizon 6" haben Playground Games und Xbox die offiziellen Systemanforderungen sowie die benötigte Speichergrösse des Open-World-Rennspiels enthüllt. Vor allem PC-Spieler sollten vorab genügend Platz auf ihrer Festplatte schaffen.

Demnach benötigt die PC-Version von "Forza Horizon 6" rund 167 Gigabyte freien Speicherplatz. Gleichzeitig bestätigten die Entwickler, dass zwingend eine SSD vorausgesetzt wird. Auf den Xbox-Series-Konsolen fällt der benötigte Speicher etwas geringer aus: Während die Xbox Series X rund 135 Gigabyte freien Platz verlangt, werden auf der Xbox Series S etwa 130 Gigabyte benötigt. Eine konkrete Grösse für die später erscheinende PlayStation-5-Version wurde bislang noch nicht genannt.

Auch bei den Hardware-Anforderungen zeigt sich "Forza Horizon 6" vergleichsweise anspruchsvoll. Als Mindestanforderung nennen die Entwickler unter anderem einen Intel i5-8400 beziehungsweise AMD Ryzen 5 1600, 16 Gigabyte RAM sowie eine NVIDIA GTX 1650 oder AMD RX 6500 XT. Wer das Rennspiel in höheren Einstellungen geniessen möchte, sollte laut Empfehlung mindestens eine RTX 3060 Ti oder RX 6700 XT im Rechner verbaut haben. Zusätzlich setzt das Spiel vollständig auf DirectX 12.

Inhaltlich möchte Playground Games den bislang grössten Ableger der Reihe liefern. "Forza Horizon 6" spielt in einer von Japan inspirierten offenen Spielwelt und soll laut den Entwicklern die grösste Karte der Seriengeschichte bieten. Bereits zum Launch sollen über 550 Fahrzeuge enthalten sein. Besitzer der Premium Edition dürfen zudem schon ab dem 15. Mai 2026 auf die Strassen, während der reguläre Release am 19. Mai für PC und Xbox Series X|S erfolgt. Die PlayStation-5-Version soll später im Jahr folgen.