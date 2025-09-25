Forza Horizon 6 angekündigt

Mit einem atmosphärischen Teaser haben die Xbox Game Studios und Entwickler Playground Games "Forza Horizon 6" enthüllt. Wir haben alle bisherigen Informationen dazu für euch zusammengestellt.

"Forza Horizon 6" führt die Reihe erstmals nach Japan, was auch auf den Wunsch vieler Fans zurückgeht. Der Schauplatz vereint ikonische Wahrzeichen wie den majestätischen Fuji, ruhige Gewässer und lebendige Grossstädte mit ihren Neonlichtern.

Die Welt von "Forza Horizon 6" wird, wie in der Serie üblich, nicht originalgetreu nachgebaut. Stattdessen entsteht eine Karte, die verschiedene Regionen miteinander verbindet und sowohl die Vielfalt der Landschaft als auch die Atmosphäre des Landes abbildet. Neben Tokio mit seinen erhöhten Strassen sollen ländliche Gegenden, Bergregionen und Küstenstrecken einen klaren Kontrast bieten. Der Anspruch ist dabei, eine lebendige Umgebung zu erschaffen, die gleichermassen modern und traditionsbewusst erscheint.

Japan ist nicht nur ein landschaftlich reizvoller Schauplatz, sondern simultan auch eng mit einer facettenreichen Autokultur verbunden. Von kleinen Kei Cars über Drift-Szenen bis hin zu Motorsport auf höchstem Niveau - die Vielfalt spiegelt sich in sämtlichen geplanten Fahrzeugen und Spielinhalten wider. Individualisierung, Detailtiefe und ein offener Zugang zu unterschiedlichen Fahrstilen stehen inhaltlich im Vordergrund.

Ein weiteres zentrales Element sind verschiedene Jahreszeiten. Schon in früheren Teilen prägten sie das Spielerlebnis, doch in Japan entfalten sie eine besondere Wirkung. Heisse Sommer, verschneite Winter und die kurze, aber eindrucksvolle Kirschblütenzeit sorgen nicht nur für optische Abwechslung, sondern verändern das Gefühl der Spielwelt. Geräusche, Lichtstimmungen und winzige Details wie Windspiele oder Bahnhofsdurchsagen sollen den Wandel förmlich greifbar machen.

"Forza Horizon 6" erscheint im nächsten Jahr für Xbox Series X und den PC. Die PS5 folgt zu einem späteren Zeitpunkt.