Forza Horizon 6: Frisches Gameplay

Playground Games hat neue Gameplay-Impressionen aus "Forza Horizon 6" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich über achteinhalb Minuten lang gezeigt, was inhaltlich von "Forza Horizon 6" zu erwarten ist. Dabei fahren wir mit dem Auto durch die Spielwelt und sehen deren unterschiedliche Facetten. Technisch macht das Gebotene auch schon einen sehr soliden Eindruck.

Bereits Ende Februar bot uns ein Trailer Einblicke in die Spielwelt von "Forza Horizon 6". Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Forza Horizon 6" erscheint am 19. Mai für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.