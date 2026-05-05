Forza Horizon 6: Goldstatus erreicht

Playground Games gibt bekannt, dass "Forza Horizon 6" inzwischen Goldstatus erreicht hat und somit pünktlich veröffentlicht werden kann. Einige Details zur technischen Seite der Xbox-Fassung des Open-World-Rennspiels gab es zur Feier des Tages obendrauf.

Demnach erreicht "Forza Horizon 6" auf der Xbox Series X im Qualitätsmodus native 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde und bietet allgemein eine verbesserte Grafik. Im Performance-Modus ist 4K ebenfalls die Zielauflösung bei einer dynamischen Skalierung und 60 Bildern pro Sekunde. Auf der Xbox Series S werden im Qualitätsmodus 1440p und 30 Bilder pro Sekunde erreicht. Im Performance-Modus sind es 1080p und 60 Bilder pro Sekunde.

Bereits im März hatte Playground Games einige Details zu ""Forza Horizon 6" verraten. Diese betrafen die Spielstile, die Ranglisten und das Link Skill System. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Forza Horizon 6" erscheint am 19. Mai für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.