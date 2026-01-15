Forza Horizon 6: Releasetermin geleakt?

Es könnte sein, dass der Releasetermin von "Forza Horizon 6" geleakt ist. Wir haben natürlich alle Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Konkret berichtet Xbox Infinite, dass eine In-Game-Mitteilung in "Forza Horizon 5" angeblich verrät, dass "Forza Horizon 6" am 19. Mai für Xbox Series X und den PC erscheint. Die Xbox Game Studios oder Entwickler Playground Games haben sich bisher aber noch nicht zu dem Thema geäussert, weshalb wir es als Gerücht verbuchen müssen.

Bald dürfte die Zeit des diesbezüglichen Rätselratens aber schon vorbei sein, denn wie wir bereits wissen, gibt es beim kommenden Developer Direct neues Material aus "Forza Horizon 6" zu sehen. Vermutlich erfahren wir dann auch den Erscheinungstermin des Open-World-Rennspiels. Die Präsentation kann am 22. Januar ab 19 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

"Forza Horizon 6" war im September 2025 angekündigt worden.