Forza Horizon 6 hat einen Releasetermin

Gleich zu Beginn des diesjährigen Developer Direct wurde "Forza Horizon 6" thematisiert. In diesem Rahmen gab man auch einen Releaseermin für das Open-World-Rennspiel bekannt.

Demnach wird "Forza Horizon 6" am 19. Mai für Xbox Series X und den PC erscheinen. Besagtes Releasedatum hatte schon zuvor als Gerücht die Runde gemacht, weil es im Vorgänger, also "Forza Horizon 5", genannt wurde. PS5-Besitzer müssen sich dagegen etwas länger gedulden, denn sie werden erst im weiteren Jahresverlauf versorgt.

Dazu gab es erstes Gameplay aus "Forza Horizon 6" zu sehen. Dabei hob man unter anderem die Grösse und den Abwechslungsreichtum der Spielwelt hervor.

"Forza Horizon 6" war im September 2025 mit einem ersten Teaser enthüllt worden.