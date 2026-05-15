Forza Horizon 6: Detaillierte Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Forza Horizon 6" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Forza Horizon 6" über 21 Minuten lang thematisiert. Dabei attestiert man Playground Games sehr gute Arbeit und spricht eher von einer Evolution statt einer Revolution. Das ist aber keinesfalls negativ gemeint, da schlicht auf einem ohnehin schon stabilen Gerüst weiter aufgebaut wurde. Insgesamt liegt der PC dabei vor der Xbox Series X, wobei die Microsoft-Konsole auch keine schlechte Figur abgibt.

Anfang dieser Woche war bereits der Launchtrailer zu "Forza Horizon 6" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Forza Horizon 6" erscheint am 19. Mai für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.