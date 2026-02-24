Forza Horizon 6: Frischer Trailer

Playground Games präsentiert einen weiteren Trailer zu "Forza Horizon 6". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Konkret werden uns hier über zwei Minuten lang Impressionen von der Spielwelt von "Forza Horizon 6" geboten. Dabei widmet man sich vor allem den unterschiedlichen Facetten der Landschaft und den Biomen. Ein entspannender Soundtrack begleitet das In-Game-Material.

Bereits Anfang des Monats war bestätigt worden, dass "Forza Horizon 6" über Cross-Save und Cross-Play verfügen wird. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Forza Horizon 6" erscheint am 19. Mai für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.