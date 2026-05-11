Forza Horizon 6: Offizieller Launchtrailer

Entwickler Playground Games hat bereits den Launchtrailer zu "Forza Horizon 6" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier werden wir nämlich über eineinhalb Minuten lang auf "Forza Horizon 6" eingestimmt. Dabei wird uns hauptsächlich in flotten Szenen erklärt, was von dem Open-World-Rennspiel zu erwarten ist. So widmet man sich etwa den unterschiedlichen Facetten der Landschaft und zeigt natürlich auch Autos, welche die Reifen qualmen lassen.

Erst in der vergangenen Woche waren neue Details zur PC-Fassung von "Forza Horizon 6" bekanntgeworden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Forza Horizon 6" erscheint am 19. Mai für Xbox Series X und den PC. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.