Forza Horizon 6: Offizieller Auszeichnungstrailer

Entwickler Playground Games hat mittlerweile auch den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Forza Horizon 6" veröffentlicht. Ohne grossartige Umschweife, hier ist er:

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier 30 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Eine Kostprobe aus dem Soundtrack gibt es obendrauf. Uns wird also im Prinzip kurz, knapp und präzise erklärt, was "Forza Horizon 6" ausmacht.

Bereits letzte Woche wurde eine umfangreiche Technik-Analyse zu "Forza Horizon 6" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Forza Horizon 6" ist seit vorgestern für Xbox Series X und den PC erhältlich. Die PS5-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.