Forza Motorsport: Entwicklung beendet

Turn 10 gibt bekannt, dass "Forza Motorsport" künftig keine neuen Inhalte mehr bekommen wird. Der Fokus liegt fortan auf einem anderen Projekt.

Demnach werden keine weiteren Fahrzeuge, Strecken oder zusätzliche Features für "Forza Motorsport" veröffentlicht. Auch regelmässige Fehlerbehebungen sind nicht mehr vorgesehen. Insgesamt hatte das Rennspiel 22 Gratis-Updates erhalten, welche unter anderem frische Strecken, Autos und Verbesserungen brachten.

Turn 10 will den Fokus ab jetzt vollständig auf "Forza Horizon 6" legen. Die Online-Server von "Forza Motorsport" bleiben weiterhin aktiv. Zudem sollen Sonderevents, Wettbewerbe und monatlich wiederkehrende Inhalte wie frühere Featured Tours und Belohnungsfahrzeuge weiterhin verfügbar bleiben.

"Forza Motorsport" erschien am 10. Oktober 2023 für Xbox Series X und den PC.