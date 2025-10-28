Phil Spencer kommentiert Status der Forza-Motorsport-Reihe

Phil Spencer, momentan CEO von Microsoft Gaming, hat sich jetzt in einem Interview zur Zukunft von "Forza Motorsport geäussert. Der primäre Anlass dafür war die Behauptung eines ehemaligen Mitarbeiters, Turn 10 Studios sei mittlerweile nur noch ein Unterstützungsstudio für "Forza Horizon".

Spencer erklärt in diesem Zusammenhang, dass die Forza-Motorsport-Reihe momentan nur eine Pause einlegt. Demnach muss man Prioritäten auf Projekte legen, die früher erscheinen, und den Teams auch mal mehr Zeit dafür geben, um eine Überlastung zu vermeiden.

Die aktuelle Struktur ermöglicht dann auch diese Flexibilität: "Forza Motorsport" ist daher nicht am Ende, sondern in einer Ruhephase. Die Reihe war zwischen 2005 und 2017 im Zweijahresrhythmus erschienen, der 2023 begonnene Reboot brauchte dagegen sechs Jahre Entwicklungszeit und erhielt nach dem Release eher durchwachsenes Feedback.

"Forza Motorsport" erschien am 10. Oktober 2023 für Xbox Series X und den PC.