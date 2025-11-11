Fourleaf Fields für PC enthüllt

Publisher HypeTrain Digital und Entwickler BEHEMUTT stellen uns "Fourleaf Fields" für den PC vor. Bewegte Bilder hat man in Form eines ersten Trailers auch zu bieten.

In "Fourleaf Fields" wird die vertraute Welt der Landwirtschaft aus einer Miniaturperspektive frisch interpretiert. Wir züchten darin hochgewachsene Pflanzen, kümmern uns um niedliche Farmtiere und decken ein Netz aus Geheimnissen auf, das von Gerüchten genährt wird – wahlweise alleine oder online mit Freunden.

Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal fast eineinhalb Minuten lang auf "Fourleaf Fields" ein. Dabei werden durchaus Erinnerungen an ein gewisses "Stardew Valley" geweckt.

"Fourleaf Fields" hat noch keinen Erscheinungstermin.