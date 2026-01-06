FPS Quest: Offizieller Gameplay-Trailer

Entwickler Farlight Games Industry hat einen offiziellen Gameplay-Trailer zu "FPS Quest" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns über eineinhalb Minuten lang in erster Linie die unterschiedlichen spielerischen Facetten von "FPS Quest" gezeigt. Wir kämpfen uns dabei durch Wellen von Feinden, wobei es einen entscheidenden Vorbehalt gibt: Die Bildrate des Spiels hängt nämlich von unserer Gesundheit ab. Ändern wir die Einstellungen spontan, schalten wir neue Skripte frei und stellen nus schliesslich dem Dungeon Lord.

Ausserdem lernen wir in diesem Zusammenhang auch die düstere Spielwelt von "FPS Quest" kennen. Einen Blick auf die Gegner können wir ebenfalls erhaschen.

"FPS Quest" erscheint schon bald für den PC.