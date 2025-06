Serenity Forge stellt Fractured Blooms vor

Bei dem auf dem Summer Game Fest 2025 vorgestellten "Fractured Blooms" könnte man auf den ersten Blick meinen, es handele sich um einen gemütlichen Gartensimulator. Doch das viele Blut und die Einleitung, das Spiel erinnere an "Doki Doki Literature Club trifft auf Silent Hill" macht den Psycho-Horror-Aspekt deutlich. Werft hier einen ersten Blick auf das neue Spiel von Serenity Forge und erfahrt mehr in der mitgelieferten Beschreibung des Entwicklers:

Über Fractured Blooms

"Inspiriert von einer wahren Begebenheit.

Lass in dieser psychologischen Lebenssimulation dein heruntergekommenes Haus in altem Glanz erstrahlen, indem du Nutzpflanzen anbaust, leckere Mahlzeiten kochst, neue Rezepte lernst und dich um seine Bewohner kümmerst!

Spiele als kleines Mädchen, ein Mädchen, das sich in einer Zeitschleife wiederfindet und in einer Welt, die sanft und ruhig geworden ist. Jede Schleife ist ein Strategiespiel, das sich um Ressourcenmanagement und neue Entdeckungen dreht. Plane jeden Tag sorgfältig, damit du immer ausreichend Nahrung und Ausdauer hast. Nur, wenn du deine Routine perfektionierst und Wege findest, um mit herausfordernden Aufgaben umzugehen, kannst du tiefer in die wohltuende Realität um dich herum eintauchen.

Mit jedem neuen Tag verändert sich etwas. Du beginnst zu erkennen. Du beginnst zu fühlen. Du beginnst zu sehen. Du beginnst, dich zu erinnern. Deine Handlungen spielen eine Rolle, das tun sie immer, und der Zyklus erinnert sich.

Pflanze sie, züchte sie, pflücke sie, reinige sie.

Pflanze sie, zerstöre sie, beschmutze sie, rette sie.

Blut so dünn wie Glas.

Features

Züchte einen Garten, Schritt für Schritt

Pflanze, bewässere und ernte eine Vielzahl an Nutzpflanzen, während du den Garten deiner Träume errichtest. Jeder Tag ist ein neuer Anfang voller Wachstum und Möglichkeiten. Kannst du lernen, vom Land zu leben?

Koche leckere Gerichte mit deiner Ernte

Verwende deine gesammelten Zutaten, um hausgemachte Gerichte zu kochen. Experimentiere mit verschiedenen Rezepten, um genau den richtigen Geschmack und Rhythmus für deinen Tag zu finden.

Hege ein Heim, das sich einfach richtig anfühlt

Räume auf, repariere dein Haus, dekoriere es mit Pflanzen, halte Ordnung und geniesse die friedlichen Rituale des Alltags.

Finde in einer Zeitschleife deinen Weg

Jeden Tag gibt es neue Aufgaben und Entscheidungen. Lerne, deine Ressourcen effizient zu nutzen, plane voraus und geniesse die Zufriedenheit, die gut gemachte Arbeit mit sich bringt.

Entdecke jeden Tag kleine Überraschungen

Die Welt ist in stetem Wandel. Achte auf die kleinen Dinge. Wer weiss, welch liebliches Detail du als Nächstes bemerken wirst?

Eine Geschichte voller Herz und Ehrlichkeit

Enthülle eine ganz persönliche Erzählung, die auf einer wahren Geschichte beruht. Je mehr du spielst, desto mehr erblüht diese zersplitterte Geschichte. Lass dich nicht von ihnen berühren. Was versuchst du, am Leben zu erhalten?"