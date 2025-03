FragPunk für Konsole verschoben

In letzter Minute hat das Bad Guitar Studio die Konsolenfassungen von "FragPunk" verschoben. Eine Begründung dafür gibt es auch.

So geben die Entwickler an, dass man quasi in allerletzter Minute auf grössere technische Probleme in "FragPunk" für PS5 und Xbox Series X gestossen sei. Da man kein unfertiges Spiel veröffentlichen wollte, habe man sich dann schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen. Einen neuen Releasetermin gibt es noch nicht.

Bei "FragPunk" handelt es sich um einen rasanten 5v5-Helden-Shooter mit Power-Up-Karten, welche die Regeln des Kampfes verändern. Wir wählen darin unseren Helden, passen unsere Waffenausrüstung an und wählen aus einer Auswahl von Karten, die sich jede Runde ändern, um die Oberhand über unsere Gegner zu gewinnen.

Für den PC wird "FragPunk" dagegen, wie ursprünglich geplant, morgen erscheinen.