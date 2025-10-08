Frame Zero für PC enthüllt

Entwickler Daloar, dem wir schon "The Occultist" verdanken, stellt uns mit "Frame Zero" sein neues Projekt vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Hier werden wir fast eineinhalb Minuten lang mit In-Game-Sequenzen auf "Frame Zero" eingestimmt. Dabei wird uns der Psycho-Horror-Titel aus der Ego-Perspektive überwiegend mit düsteren Szenen nähergebracht, die vor allem Genre3fans gefallen dürften.

In "Frame Zero" stirbt der renommierte Exorzist Pater Gabriele Amorth unter mysteriösen Umständen. Die Journalistin Emma Sullivan und ihr Kameramann Daniel Foster besuchen daraufhin seine Wohnanlage, um einen Bericht zu drehen und mit Nachbarn zu sprechen. Aber trotz seltsamer Geräusche aus dem Inneren antwortet niemand.

Als sie eintreten, entdecken sie, dass die Bewohner schon tot sind. In Amorths Wohnung decken sie dann die ganze Wahrheit auf: Er starb nämlich mitten in einem Ritual, als er versuchte, ein besessenes Mädchen zu retten, welches die Kirche aufgegeben hatte. Er hatte sie dafür jahrzehntelang auf seinem Dachboden versteckt.

Das Mädchen – mittlerweile ein blindes und monströses Wesen – wird versehentlich befreit. Emma verschwindet danach und Daniel, lediglich mit seiner Kamera bewaffnet, muss sich durch das Spukhaus kämpfen und die Wahrheit aufdecken, bevor es zu spät ist.

"Frame Zero" erscheint Mitte 2027 für den PC.