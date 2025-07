Erneuter Stellenabbau bei Free Range Games

Eine offizielle Stellungnahme liegt bislang zwar nicht vor, aber aktuell mehren sich die Berichte, dass es auch bei Free Range Games zu Entlassungen gekommen ist. Bereits im April hatten dort 13 Mitarbeiter ihre Stelle verloren.

Demnach wurden diesmal rund 80 Mitarbeiter von Free Range Games freigestellt. Hierbei handelt es sich nahezu um das gesamte Team eines bislang nicht angekündigten Projekts. Hauptgrund dafür ist der plötzliche Rückzug des Publishers, der das betreffende Spiel bislang finanzierte. Unter den freigestellten Mitarbeitern sind unter anderem der leitende UX-Designer Quinn Lee, der technische Narrative-Designer James Binns und mehrere Producer sowie Quest-Designer.

Free Range Games ist vor allem für "The Lord of the Rings: Return to Moria" bekannt und hat aktuell etwa 117 Mitarbeiter.