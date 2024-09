Freedom Wars Remastered angekündigt

Bandai Namco kündigt "Freedom Wars Remastered" mit einem packenden Trailer an. Das Original war hierzulande bereits am 29. Oktober 2014 für die PlayStation Vita veröffentlicht worden.

In der dystopischen Zukunft von "Freedom Wars Remastered" ringt die Menschheit um ihre Existenz. Die Erde ist durch Umweltverschmutzung verwüstet und die Überlebenden hausen in grossen Gefängnisstädten, den sogenannten Panopticons. Aufgrund des Mangels an Ressourcen wird in dieser Welt das Leben selbst als Verbrechen angesehen, wodurch jedes Neugeborene sofort eine Haftstrafe von einer Million Jahren erhält. Als „Sträflinge“ können die Gefangenen lediglich durch gefährliche Einsätze ihre Gefängnisstrafe Stück für Stück verkürzen.

Spieler ziehen mit sogenannten Dorn-Waffen in den Kampf, mit denen sie sich an der Oberfläche anheften und ausserdem, wie an Lianen, durch die Lüfte schwingen können. Diese Waffen ermöglichen es, sich schnell und flexibel zu bewegen und Feinde zu überwältigen. Ressourcen, welche von besiegten Gegnern erbeutet werden, können zur Verbesserung der eigenen Kampfausrüstung genutzt werden.

Das Panopticon ist eine eigenständige Instanz in der Spielwelt – die Spieler lernen, sich in der Gefängnisumgebung zurechtzufinden und können durch den Einsatz von Berechtigungspunkten, die sie durch freiwillige Kampfeinsätze verdienen, neue Rechte bei ihren Cyborgwächtern einfordern. Besagtee Wächter sind vollständig anpassbare Begleiter, die den Spielern sogar in den Kampf folgen und dabei immer ein wachsames Auge auf sie haben.

In "Freedom Wars Remastered" ist das Überleben eine Gemeinschaftsaufgabe – Spieler können sich im Online-Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielenden zusammenschliessen oder im Einzelspieler-Modus zusammen mit KI-Begleitern auf die Jagd gehen. Der Titel bietet verbesserte Grafik in 4K-Auflösung, überarbeitete Texturen und 60 Bilder pro Sekunde. Zudem gibt es ein optimiertes Waffensystem und frische Schwierigkeitsgrade.

"Freedom Wars Remastered" erscheint am 10. Januar 2025 für PS4, PS5, Switch und den PC.