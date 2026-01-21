Freestyle Football 2: Geschlossene Beta am Horizont

Publisher Joycity und Entwickler Woore haben eine geschlossene Beta für "Freestyle Football 2" angekündigt. Sie beginnt bereits in diesem Monat.

Die geschlossene Beta von "Freestyle Football 2" findet demnach vom 30. Januar bis 2. Februar statt, immer von 20 bis 0 Uhr. Anmeldungen dafür sind an dieser Stelle möglich.

Geplant ist, dass im Rahmen der Testphase zentrale technische und spielerische Aspekte überprüft werden. Dazu zählen etwa das plattformübergreifende Zusammenspiel zwischen den einzelnen Systemen, die Stabilität der Server sowie Rückmeldungen der Teilnehmer. "Freestyle Football 2" setzt generell auf schnelle Online-Partien im Fünf-gegen-Fünf-Format.

Jeder Teilnehmer steuert dabei nur eine Spielfigur und insgesamt stehen sieben unterschiedliche Charaktere mit jeweils eigenen Eigenschaften zur Verfügung. Teilnehmer des Betatests erhalten zudem exklusive digitale Belohnungen, darunter spezielle virtuelle Fussballschuhe sowie ein Profil-Icon.

"Freestyle Football 2" erscheint im zweiten Quartal für PS5, Xbox Series X und den PC.